I Predoni | la spiegazione del finale del film

(Di giovedì 30 novembre 2023) Ladeldelva rintracciata nel suo antagonista principale, non tanto i rapinatori, quanto il proprietario delle filiali delle banche, Jeffrey Hubert, sul quale idel titolo stanno mettendo a segno la loro vendetta per mala gestione e riciclaggio di denaro. Il, di Steven C. Miller, è un thriller action intrigante e con un ottimo cast, tuttavia presenta una struttura narrativa molto complessa e per questo motivo in molti si sono chiesti, arrivati alla fine della storia, cosa significasse la conclusione e ciò che si è appena visto. La trama ci presenta subito il detective Montgomery (Christopher Meloni) che ha da poco soddisfatto la sua sete di sangue vendicando l’omicidio della moglie uccidendo il suo assassino. ...