I migliori album dei The Pogues | Rum Sodomy And The Lash | If I Should Fall From Grace With God e tanti altri

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 30 novembre 2023) Neidei Thec’è tutta l’essenza della scena post punk e folk punk anglo-irlandese. Oggi un frontman come Shane McGowan manca, ma durante la sua carriera ha avuto tutto il tempo per diventare un modello, un punto di partenza perssimi artisti della scena indie internazionale. Red Roses For Me (1984) Red Roses For Me è il primodei The. Il disco contiene brani come Transmetropolitan, BoysThe County Hell e Dark Streets Of London. L’è influenzato dalla letteratura irlandese, in particolare da James Joyce e Brendan Behan, e mostra la loro capacità di reinterpretare la tradizione folk con un approccio punk. Red ...