I manifesti shock di CasaPound con il volto di Turetta | “Ma quale patriarcato? Questo è il vostro uomo rieducato”

Leggi su tpi

(Di giovedì 30 novembre 2023) Idicon ildiCentinaia dicon ildi Filippo, l’assassino di Giulia Cecchettin, sono apparsi a Roma in altre città d’Italia. “Maè il” recita il poster firmato. La stessaha rivendicato l’azione attraverso una nota: “Filippo, come tanti altri, sono proprio figli di quel sistema fluido, tanto sbandierato anche dalle femministe che ora pensano di infiammare le piazze, fondato sulla mediocrità e sul non essere piuttosto che su esempi di coraggio e ...