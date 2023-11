I giornalisti | i libri in infermeria | la visita mancata dei genitori | “Malumore tra i detenuti per l’arrivo di Filippo Turetta”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 novembre 2023) “Nel carcere di Montorio a Verona, negli ultimi quindici giorni si sono verificati tre suicidi. La situazione è pesante, come d’altra parte in tutte le carceri italiane.dinon fa altro che aggravarla. Per questo c’ètra i”. Marco Costantini è il segretario di Sbarre di Zucchero (Mai più una/uno di meno), l’associazione che si occupa della realtà carceraria e che ha lanciato attraverso Facebook un vero allarme per l’attenzione enorme dei mass-media che sta creando il caso del femminicidio di Giulia Cecchettin e l’arresto del suo assassino ventiduenne, dopo una fuga durata una settimana. Adessoè detenuto a Verona, dove si è svolta l’udienza davanti al gip con l’interrogatorio di garanzia, dove si sono recati più volte i difensori e ...