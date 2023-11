I download di oggi | Docenti neoassunti | attività formative + Giornata internazionale persone con disabilità

I download di oggi : Consenso informato e Trattamento dati per richiesta Psicologo scolastico + Proclamazione dei genitori eletti nei CdC : decreto aggiornato alla circolare MIM 2023 31 pagine di download con circolari e documenti utili per la vita quotidiana di una istituzione scolastica. La nuova sezione di PLUS per gli ... (orizzontescuola)

I download di oggi : modello PCTO per convenzione con soggetto ospitante + comunicazione nuovo sistema di posta elettronica 31 pagine di download con circolari e documenti utili per la vita quotidiana di una istituzione scolastica. La nuova sezione di PLUS per gli ... (orizzontescuola)

I download di oggi : circolare che riassume norma su fruizione permessi orari e benefici L. 104/92 Questi ed altri contenuti su Orizzonte Scuola PLUS, riservato agli abbonati. Iscriviti al nostro canale telegram PLUS per gli aggiornamenti ... (orizzontescuola)

I download di oggi : Istanza e decreto autotutela amministrativa - circolare per elezioni suppletive Consiglio istituto Questi ed altri contenuti su Orizzonte Scuola PLUS, riservato agli abbonati. Iscriviti al nostro canale telegram PLUS per gli aggiornamenti ... (orizzontescuola)

I download di oggi : Decreto nomina commissione patto formativo CPIA e circolare trasmissione decreto e disposizioni relative all’orientamento Questi ed altri contenuti su Orizzonte Scuola PLUS, riservato agli abbonati. Iscriviti al nostro canale telegram PLUS per gli aggiornamenti ... (orizzontescuola)