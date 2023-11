I Delitti del BarLume | la prima storia presentata al Torino Film Festival 2023 | trailer

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 30 novembre 2023) È stato rilasciato di recente ildelle nuove storie de Idel, che sarà presentato al. Il nuovo capitolo, così come i precedenti, sarà composto da tre, di cui il primo farà il debutto nella suddetta manifestazione. Ecco dunque cosa aspettarsi. La collection Sky Original prodotta da Sky Studios e Palomar, liberamente ispirata al mondo della serie Ideldi Marco Malvaldi (edita da Sellerio Editore), farà ritorno con l’undicesima stagione in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW dal 12 gennaio 2024 per tre venerdì. Il nuovo ciclo di storie arriva a un anno di distanza dalla precedente stagione e vedrà nuovamente il cast fare ritorno nel ...