(Di giovedì 30 novembre 2023) Se ne erano accorti da tempo gli italiani, perlomeno dal 25 settembre 2022, ma questo non stupisce quasi più. La vera notizie, invece, è che se ne siano accorti persino loro, i, gli stessi che giusto dodici mesi fa, a pochissime settimane dal suo insediamento a Palazzo Chigi, l’avevano duramente attaccata, definendola senza mezzi termini “la ducetta“. Adesso, ad appena un anno di distanza, la musica è decisamente cambiata. I quotati osservatori di Politico.eu, l’edizione europea dell’influente testata giornalistica americana, invertono drasticamente rotta e rivedono il loro giudizio, evidentemente emesso in maniera troppo affrettata, su Giorgia. Le critiche gratuite e stracolme di pregiudizi ideologici lasciano ora spazio alle lodi. Quella narrazione sfacciatamente ostile, che tendeva a dipingerla alla stregua ...

Partite IVA, controlli fiscali per ISA e forfettari fuori dal concordato preventivo biennale

Questo uno dei tanti aspettidel concordato preventivo biennale per le partite IVA, che sembra partire dalla presunzione di un Fisco in grado di stabilire millimetricamente e ail ...

I critici a priori si ricredono su Meloni Nicola Porro

I Maldimarte con il nuovo singolo "A tutti i costi" in anteprima RaiNews

Strisce blu, critiche al piano sosta: "Modalità di pagamento da rivedere"

Dopo alcuni commercianti, anche le associazioni di categoria intervengono su corso Roma, in merito al nuovo bando per i ristori e alle modalità di pagamento dei parcheggi. "La riapertura di Corso Roma ...

'ChatGPT è un disastro', ma può diventare un superuomo: le parole del fondatore di Wikipedia

Secondo Jimmy Wales, fondatore di Wikipedia, gli attuali modelli di intelligenza artificiale come ChatGPT non sono adatti a scrivere voci enciclopediche di qualità. Tuttavia, in futuro potrebbero nasc ...