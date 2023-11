I calciatori del Lione hanno reagito bene all’esonero di Fabio Grosso Footmercato

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 30 novembre 2023) Ilha appena esonerato, che in 7 partite ha totalizzato una sola vittoria. La squadra è all’ultimo posto in Ligue 1 con 7 punti. A prendere temporaneamente la squadra in mano è Pierre Sage. Secondo quanto riporta: “La maggior parte dei giocatori era sollevata dalla partenza di. L’esonero non è stato mal vissuto da parte del gruppo”. L’EX TECNICO DEL FROSINONE ESONERATO: L’indiscrezione era stata lanciata il giornalista di Sportitalia, Rudy Galetti. Ilpensava di esonerare il proprio tecnico. La squadra è ancora ultima (7 punti in 11 partite) in Ligue1 enon riesce a dare alla squadra la giusta scossa per risalire la classifica. L’allenatore italiano ...