I buoni segnali dell' occupazione in Italia che fanno ben sperare

(Di giovedì 30 novembre 2023) Aumentano gli occupati e chi cerca lavoro. Secondo gli ultimi dati’Istat ad ottobre 2023 il numero degli occupati è aumentato di 265 mila unità, rispetto all’anno scorso, mentre a settembre 2023 la variazione, su base annua, è stata di +291 mila unità. L’aumentodi ottobre ha coinvolto uomini, donne e tutte le classi di età, fatta eccezione per i 35- 49enni, che risultano essere sostanzialmente stabili. Il tasso disale dunque al 61,8%. Rispetto a ottobre 2022, cresce il numero di persone in cerca di lavoro (+0,9 per cento, pari a +17 mila unità) e cala il numero di inattivi tra i 15 ei 64 anni (-4,2 per cento, pari a -531 mila). Confrontando, poi, il trimestre agosto-ottobre 2023 con quello precedente (maggio-luglio), si può osservare un aumento del livello dipari allo 0,4%, ...