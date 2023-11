I bimbi a Caivano rischiavano di prendere la pioggia Lollobrigida | il suo futuro ora è nella mani di Salvini

Leggi su affaritaliani

(Di giovedì 30 novembre 2023) Francescoaffronta il question time alla Camera sulla vicenda della "fermata straordinaria" a Ciampino per non perdersi l'impegno ain seguiro al ritardo del treno su cui viaggiava. Il ministro dell'Agricoltura però non chiarisce chi abbia chiesto cosa: se sia stato lui a rivolgersi al capotreno, se lui o lo staff abbiano contattato i vertici di Trenitalia o cos’altro.- si legge su Il Fatto Quotidiano - la prende molto larga: "Mi chiedete se la mia condotta sia ascrivibile alla normale attività del dicastero di cui sono responsabile. La risposta è sì".definisce le polemiche sul caso "completamente pretestuose" e si avventura in una ricostruzione con parecchi buchi di sceneggiatura. "Subito dopo la partenza per Roma, il treno è stato deviato sulla linea ordinaria ed è ...