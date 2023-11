I 20 migliori film del 2023 che se non non avete visto dovreste recuperare subito

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 30 novembre 2023) Ecco iusciti nel. Se non loancora fatto, affrettatevi a vederli. Ilè stata l'annata di Killers of the Flowers Moon, firmato da Martin Scorsese, di Barbie e di Oppenheimer, che finalmente hanno fatto sorridere il box office mondiale. Anche Paola Cortellesi, nel nostro piccolo, con il suo C'è ancora domani ha dato una boccata d'ossigeno al botteghino italiano. Ci voleva. Nella lista c'è anche Io capitano di Matteo Garrone, con la speranza di vederlo gareggiare ai prossimi Oscar. Diversi sono i titoli che meritano. E' appena uscito nelle sale Dream Scenario con Nicolas Cage, mentre usciranno a breve Un colpo di fortuna di Woody Allen e il poetico e divertente Foglie al vento Aki Kaurismäki. Per chi non lo avesse ancora fatto recuperi Anatomia di una caduta, Palma d'Oro a ...