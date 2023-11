I 100 anni di Henry Kissinger | Grande Vecchio politica estera americana | la sua storia

Leggi su nuovasocieta

(Di giovedì 30 novembre 2023) (Adnkronos) – Di origini ebraiche,è nato il 27 maggio 1923 a Furth in Germania da dove nel 1938 fuggì con la famiglia per sfuggire alla persecuzione dei nazisti. La famigliasi stabilì a New York dovefrequentò prima il liceo e poi i corsi universitari serali, lavorando la mattina come operaio. Nel 1943 venne arruolato nell'esercito e durante l'addestramento, che intanto era diventato cittadino americano, venne notato per la sua conoscenza del tedesco e per la sua intelligenza ed assegnato alla sezione controspionaggio dell'intelligence militare. "Tutte le persone in gamba hanno iniziato con l'intelligence, anche io", dissead un giovane, ed ancora poco conosciuto Vladimir Putin, che, incontrato il leggendario ex segretario di ...