Horeca | come valorizzare al meglio gli spazi open air

Leggi su tpi

(Di giovedì 30 novembre 2023) Loair è un must della ristorazione contemporanea: un luogo dalle tante opportunità, oggi indispensabile per tutte quelle attività che vogliono contraddistinguersi per la loro offerta ricettiva. Difatti, anche se progettato per estendere la metratura verso l’esterno, offre l’opportunità di sorseggiare un drink o consumare un pasto lontani dalla frenesia del vivere quotidiano: un simbolo del lifestyle tipicamente italiano che ha fatto sì che nel tempo passasse dall’essere una necessità a una vera propria tendenza. Dehor eair: le nuove tendenze del settore ricettivo L’evoluzione del comparto Ho.Re.Ca ha reso gliall’aria aperta sempre più centrali nell’esperienza del cliente. Ristoranti, bar e osterie, ma anche pub, hotel e pizzerie, hanno intuito ormai da tempo l’importanza ...