Hockey su Ghiaccio Under 20 | l’Italia ai Mondiali di Prima Divisione | obiettivo oro

(Di giovedì 30 novembre 2023) Bled – La Nazionale italiana U20 sta affilando le lame in vista deidiGruppo B, in programma a Bled (Slovenia) dall’11 al 17 dicembre 2023. I ragazzi di coach Giorgio De Bettin, che l’anno scorso avevano chiuso con una medaglia di bronzo, se la vedranno contro Slovenia, Ucraina, Polonia, Estonia e Croazia: in palio c’è un primo posto che vale la promozione in Gruppo A, che agli Azzurrini manca dal 2015 (a Vienna arrivò la retrocessione nel girone con Germania, Norvegia, Lettonia, Austria e Kazakistan). Il raduno inizierà domenica 3 dicembre presso lo Stadio Olimpico di Cortina, dove la Nazionale U20 resterà fino al 6 dicembre. Il giorno successivo la partenza alla volta di Bled e laamichevole, alle 16:00 contro la Polonia; l’8 dicembre – sempre alle 16:00 – un altro test match contro ...

Hockey ghiaccio : in Alps League esultano Fassa - Gherdeina e Merano

Hockey ghiaccio - nella serata di ICE League vittoria per Val Pusteria contro Villach

Hockey ghiaccio - nella serata di ICE League importanti successi per Val Pusteria e Bolzano

Hockey ghiaccio : in Alps League vittorie per Vipiteno - Cavaliers - Merano e Fassa

Hockey: HCL, linee confermate

Da quanto visto sulil coach bianconero sembra intenzionato a riproporre la stessa formazione, con Schlegel in porta, Koskinen in tribuna e LaLeggia in difesa. L'unico dubbio riguarda le ...

Hockey ghiaccio Ihl, vantaggio iniziale di Vuorio e rimonta lariana: una Valpe volitiva cede 3-1 L'Eco del Chisone

Hockey, IhL. Como cerca continuità. Borghi fa volare Varese IL GIORNO

Hockey HCL, linee confermate

Hockey Como, la scossa giusta. E il Valpellice non ha scampo

La vittoria, anche se più sofferta del previsto (3-1) con le reti decisive nel finale, è arrivata e permette all’Hockey Como di salire a quota 18 punti, in settima posizione.