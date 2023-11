Hockey prato | Italia apparsa in crescita in Spagna | ma verso il Preolimpico si fa ancora fatica

Leggi su oasport

(Di giovedì 30 novembre 2023) Nuovo raduno per la Nazionalena dial femminile che sta preparando l’appuntamento più importante dell’anno: il torneoin programma ad inizio gennaio in India. Le azzurre hanno svolto il collegiale nuovamente in, affrontando in due Test Match la nazionale di casa: partite dure, visto che le iberiche sono numero otto del ranking FIH (le azzurre 19). Una sconfitta netta, per quattro a zero, nella prima partita ed un già più confortante pareggio per 1-1 nella seconda con rete di Ivanna Pessina. I segnali sono positivi e sicuramente di, raduno dopo raduno, ma al momento la squadra guidata da Andreas Mondo appare comunque distante rispetto alle superpotenze che potrebbero ambire al pass olimpico. Foto: FIH