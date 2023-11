Hockey ghiaccio | nella serata di Alps League successi per Renon | Gherdeina e Fassa che piega Vipiteno

Leggi su oasport

(Di giovedì 30 novembre 2023) Ladi2023-2024 aveva in programma sei incontri ed erano ben 7 le formazioni italiane sul, delle quali 4 impegnate in due derby davvero interessanti. Su tutte, la nettissima vittoria della capolista, che rifila un pesantissimo 1-8 a domicilio agli Steel Wings Linz. Tutto facile per gli altoatesini che, dopo essere passati in svantaggio dopo 3:59 con la rete di Sollinger, hanno cambiato marcia e hanno dominato la scena con le reti di Coata (14:17 e 23:01), Kostner (16:02), Szypula (27:46, 42:53 e 46:29), Fink (43:50) e Giacomuzzi (44:21). Emozionante il derby tra(4-3 dopo shoot-out) con i Falcons che partono a razzo con le reti di Iori (12:06), quindi 2-0 di Felicetti (25:40) e 3-0 di Selin ...