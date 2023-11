“Ho ricevuto una telefonata…” Grande Fratello | la chiamata a Pier Silvio Berlusconi Si scopre tutto

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 30 novembre 2023)ha mostrato con orgoglio i numeri dei primi tre mesi della stagione televisiva. Dalla scorsa primavera, l’amministratore delegato di Mediaset ha deciso per un restyling del palinsesto e di puntare più sulla qualità del prodotto. Per questo motivo, molte trasmissioni del Biscione sono cambiate. In primis il, quest’anno tornato con la forma mista tra vip e nip, e Pomeriggio 5, con la ‘cacciata’ di Barbara D’Urso e l’arrivo da La7 di Myrta Merlino. “I nostri ottimi risultati in termini di ascolto non sono una novità, ma partono da lontano – ha detto l’ad e vicepresidente Mediaset nel corso di un incontro con la stampa – Abbiamo cambiato marcia tra il 2020 e il 2021.Sono orgoglioso del lavoro fatto da tutta la squadra. Ci stiamo avviando a chiudere l’anno 2023 in ...