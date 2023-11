“Ho perso tutto in un attimo” Soldi | lavoro | amici | il dramma del volto di Ballando con le stelle

(Di giovedì 30 novembre 2023) Non solo tv, luci e palette alzate,con leè molto di più: è la storia anche dei suoi protagonisti. Storie che non sempre hanno un lieto fine. Storie, certe volte, anche dolorose come quella che il superdel programma ha raccontato a Di Più Tv. Parole che arrivano alla vigilia del nuovo appuntamento di sabato 2 dicembre che potrebbe fare a meno di Paola Perego, eliminata ma appesa al ripescaggio. Ci sarà invece lei, la giudice ha raccontato il suo passato travagliato al settimanale. >“Mi ha rotto i cog***”. Grande Fratello, per Anita sono lacrime di rabbia: “Così vuole farmi uscire” “La mia vita è un romanzo, costellato da tanti alti, ma anche da tanti bassi. A cominciare dalla depressione”, racconta lei che prima della televisione guardava il mondo da un’altra prospettiva: “Mi sono laureata a pieni voti ...

Mutti : “Mazzarri ora è la persona giusta per il Napoli - ha tutto per aprire un nuovo ciclo”

Italia: Enzo Bianchi: Papa Francesco è isolato. Sui social l'ala tradizionalista della Chiesa è molto più vivace

... lasciano scorrerequasi nell'indifferenza. E quindi ci si trova in questa sorta di iato, tra ... tante come non mai in duemila anni di storia - haun po' di vista il suo messaggio ...

Arda Turan truffato da un direttore di banca, ha perso tutto: Spariti 13 ... Fanpage.it

Ostaggi, Hamas ha perso le tracce di 40 WIRED Italia

Haug difende l’ultimo Schumacher: “Fece pole a Monaco. Sbagliato dire che avesse perso le sue qualità”

“Nel suo ultimo anno, quando molti lo descrivevano come non più competitivo, ha ottenuto la pole position a Monaco, la madre di tutte le piste. Chiunque sia stato in grado di ottenere la pole position ...

Modena, Fabio Occhi scomparso a Rovereto, il padre preoccupato: “Torna ti prego, telefonaci. Tutti i problemi si risolvono”

Tutto è partito dall’auto, parcheggiata all’autogrill di Barberini di Mugello. I cani si sono diretti in autostrada e ad un certo punto si sono fermati. Si esclude che Fabio sia andato tra i boschi e ...