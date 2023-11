“Ho mal di testa” | prof Roberta muore così | all’improvviso Studenti sotto shock

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 30 novembre 2023) Quando colleghi enon l’hanno vista arrivare questa mattina si sono allarmati. Nessuna risposta a chiamate e messaggi e per questo è stato allertato il 112.Evangelista, 57 anni, è stata trovata senza vita dai carabinieri. La donna, si trovava nel suo appartamento di Camerano e secondo le prime indiscrezioni ad ucciderla è stato un malore improvviso nella notte. La donna è stata vista l’ultima volta ieri, dopo i colloqui con i genitori Stando al racconto di colleghi ed amici, la docente sarebbe stata vista in vita per l’ultima volta intorno alle 18 di ieri, quando avrebbe terminato i colloqui pomeridiani coi genitori. La donna, insegnava scienze motorie alle medie Donatello dell’Istituto Cittadella-Hack di Ancona. Stamane, non vedendola arrivare, si sono allarmati tutti.sono state allertate le forze ...