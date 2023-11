“Ho mal di testa” È ai colloqui a scuola | la prof Roberta muore improvvisamente

(Di giovedì 30 novembre 2023) Un dramma assurdo, che ha tolto il fiato a tantissima gente, addolorata per una perdita così improvvisa. LaessoressaEvangelista è morta troppo prematuramente e ora sono in molti a piangerla. La donna si era regolarmente presentata ainelladove insegnava e aveva incontrato i genitori degli allievi. Poi ha finito di lavorare ed è tornata a casa, ma precedentemente aveva riferito ad alcune persone di avere un forte mal di. Nessuno però poteva immaginare una fine del genere. LaessoressaEvangelista è morta nella sua abitazione, poco dopo aver incontrato i suoi studenti e le madri e padri di questi ultimi. Il decesso dell’insegnante potrebbe essere avvenuto nel cuore della notte, mentre il suo corpo è stato ritrovato ...

