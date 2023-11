H&M | le iniziative sostenibili del brand

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 30 novembre 2023) H &M come la maggior parte deinegli ultimi anni è dedita nel promuoverenel settore della moda. Uno dei principali obiettivi del marchio infatti è quello di diventare completamente sostenibile dal punto di vista ambientale. H&M, la storia e le caratteristiche delH&M (Hennes & Mauritz) è un marchio di moda pronta svedese con sede a Stoccolma. Fondata nel 1947 è una delle prime catene fast fashion, che inizialmente vendeva solo abbigliamento femminile. Ad oggi offre una vasta gamma di abbigliamento e accessori sia femminile che maschile per tutte le età, e dal 2008 annuncia la vendita al pubblico di articoli di arredamento per la casa. H&M è conosciuto per essere un marchio di moda accessibile che offre una grande varietà di stili in base alle tendenze del ...