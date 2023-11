Henry Kissinger | l' ultima intervista a Panorama

Leggi su panorama

(Di giovedì 30 novembre 2023) Dadel 25 novembre 2004è in grande forma. In questi giorni ho seguito alcuni suoi discorsi, in giro per le capitali europee, in qualità di presidente del Center for strategic and international studies, uno dei più autorevoli centri studi di Washington.è abilissimo a navigare tra la memoria e l'analisi politica e ancora oggi, essendo molto ascoltato da George W. Bush, riserva sorprese a chi è invitato nei cenacoli che accolgono i suoi interventi. Per dare un incipit a quella che, dopo la riconferma di Bush, dovrebbe essere «la nuova fase» dei rapporti tra gli Stati Uniti e l'Europa,ricorda il suo primo incontro, da giovanissimo professore a Harvard, con l'ex presidente democratico Harry Truman: «Mi disse che, subito dopo la Seconda guerra mondiale, il suo ...