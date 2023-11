Henry Kissinger «l’ipocrita» | le voci fuori dal coro sul New York Times e Rolling Stones | «È morto un criminale di guerra»

(Di giovedì 30 novembre 2023) Anche dopo la sua morte, l’ex Segretario di Stato Usasi conferma uno dei protagonisti più divisivi della politica americana. Agli omaggi dei tanti capi di Stato che hanno commentato la notizia della sua dipartita fanno da contraltare i giudizi decisamente più severi di alcune testate statunitensi particolarmente influenti. Due su tutte:Stone e il New. «diamato dalla classe dirigente americana, finalmente muore», è il duro titolo della rivista musicale, mentre il prestigioso quotidiano newyorchese pubblica un editoriale dal titolo «» a firma dell’ex vice consigliere per la sicurezza nazionale Ben Rhodes. «– ...

Usa 2024: - 340, Kissinger, uomo di potere la cui visione ha segnato il XX Secolo

Usa 2024 - 340 - 28 febbraio 1972,seduto in poltrona alla sinistra di Richard Nixon, che dialoga, con l'ausilio di un interprete, con Mao Tse - tung , che ha, alla sua destra, Ciu En - lai . 10 dicembre 1973,...

È morto Henry Kissinger, il segretario di Stato che ha cambiato gli Usa e il mondo ilGiornale.it

È morto Henry Kissinger, l’ex segretario di stato americano aveva 100 anni Il Foglio

Henry Kissinger, cala il sipario su 100 anni di Storia americana

Politico e diplomatico statunitense di origini ebraico-germaniche, Kissinger è stato, tra le altre cariche, anche membro del Partito Repubblicano.

La prospettiva è poi intercontinentale nei giorni della Cop28 per il contrasto ai cambiamenti climatici al via a Dubai, della tregua fragile in Medio Oriente e della scomparsa di Henry Kissinger.