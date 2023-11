Henry Kissinger e la crisi Ucraina | come cambiò idea su Kiev nella Nato

Leggi su nuovasocieta

(Di giovedì 30 novembre 2023) (Adnkronos) –, morto nelle scorse ore a 100 anni, ha dimostratonon sia mai troppo tardi per imparare nuove cose, o correggere posizioni ritenute sbagliate. E questo è quello che ha fatto l'ex segretario di Stato, maestro della realpolitik, cambiandosull', passando nel giro di pochi mesi dal chiedere perla "neutralità" e suggerirle di accettare la pace in cambio di concessioni territoriali a Mosca a sostenere il suo ingresso. Nei mesi scorsi, in un'intervista concessa alla Cbs in occasione del suo compleanno,era tora parlare dell'e del profilarsi di una svolta negoziale che lui considerava imminente, grazie al coinvolgimento ...