Hatayspor-Antalyaspor venerdì 01 dicembre 2023 ore 18 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

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Le partite di oggi, venerdì 1 dicembre 2023 - Calciomagazine

Oviedo - Espanyol 20:30 TURCHIA SUPER LIG18:00 Karagumruk - Istanbulspor 18:00 UCRAINA PREMIER LEAGUE Zhytomyr - Veres - Rivne 16:00

Hatayspor - Antalyaspor à suivre en direct, Championnat de Turquie ... L'Équipe

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CANLI ANLATIM | Hatayspor - Antalyaspor

Trendyol Süper Lig'in 14'üncü haftasinda Hatayspor ile Antalyaspor karsi karsiya gelecek. Müsabaka 20.00'de baslayacak.

Hatayspor - Antalyaspor maçi saat kaçta, ne zaman Hatayspor - Antalyaspor hangi kanalda yayinlaniyor

Süper Lig'de oynanacak olan Hatayspor - Antalyaspor maçinin detaylari arastiriliyor. Futbolseverlerin gündeminde yer alan maç ile ilgili Hatayspor - Antalyaspor maçi saat kaçta, ne zaman Hatayspor - ...