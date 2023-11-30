Hatayspor-Antalyaspor (venerdì 01 dicembre 2023 ore 18:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di giovedì 30 novembre 2023) Quattro sconfitte nelle ultime 5 gare hanno ricacciato l’Hatayspor di Volkan Demirel a metà classifica; la squadra ha pagato lo sforzo iniziale e la gara persa contro il Fenerbahce ha lasciato più strascichi del previsto viste le scialbe prove contro Istanbulspor e Samsunspor. Nell’anticipo della quattordicesima giornata di Superlig turca i Güneyin Y?ld?z? ricevono in casa l’Antalyaspor di Sahin, una delle squadre più in InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting
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Le partite di oggi, venerdì 1 dicembre 2023 - CalciomagazineOviedo - Espanyol 20:30 TURCHIA SUPER LIG Hatayspor - Antalyaspor 18:00 Karagumruk - Istanbulspor 18:00 UCRAINA PREMIER LEAGUE Zhytomyr - Veres - Rivne 16:00
Hatayspor - Antalyaspor à suivre en direct, Championnat de Turquie ... L'Équipe
Atakas Hatayspor ve Bitexen Antalyaspor'un Kadrolari Belli Oldu SadeceAntalyaspor.com
CANLI ANLATIM | Hatayspor - AntalyasporTrendyol Süper Lig'in 14'üncü haftasinda Hatayspor ile Antalyaspor karsi karsiya gelecek. Müsabaka 20.00'de baslayacak.
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