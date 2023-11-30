Hatayspor-Antalyaspor venerdì 01 dicembre 2023 ore 18 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Autore : infobetting
Hatayspor-Antalyaspor (venerdì 01 dicembre 2023 ore 18:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di giovedì 30 novembre 2023) Quattro sconfitte nelle ultime 5 gare hanno ricacciato l’Hatayspor di Volkan Demirel a metà classifica; la squadra ha pagato lo sforzo iniziale e la gara persa contro il Fenerbahce ha lasciato più strascichi del previsto viste le scialbe prove contro Istanbulspor e Samsunspor. Nell’anticipo della quattordicesima giornata di Superlig turca i Güneyin Y?ld?z? ricevono in casa l’Antalyaspor di Sahin, una delle squadre più in InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici
Leggi su infobetting
Advertising
Altre News in Rete:

Le partite di oggi, venerdì 1 dicembre 2023 - Calciomagazine

Oviedo - Espanyol 20:30 TURCHIA SUPER LIG Hatayspor - Antalyaspor 18:00 Karagumruk - Istanbulspor 18:00 UCRAINA PREMIER LEAGUE Zhytomyr - Veres - Rivne 16:00

Hatayspor - Antalyaspor à suivre en direct, Championnat de Turquie ...  L'Équipe

Atakas Hatayspor ve Bitexen Antalyaspor'un Kadrolari Belli Oldu  SadeceAntalyaspor.com

CANLI ANLATIM | Hatayspor - Antalyaspor

Trendyol Süper Lig'in 14'üncü haftasinda Hatayspor ile Antalyaspor karsi karsiya gelecek. Müsabaka 20.00'de baslayacak.

Hatayspor - Antalyaspor maçi saat kaçta, ne zaman Hatayspor - Antalyaspor hangi kanalda yayinlaniyor

Süper Lig'de oynanacak olan Hatayspor - Antalyaspor maçinin detaylari arastiriliyor. Futbolseverlerin gündeminde yer alan maç ile ilgili Hatayspor - Antalyaspor maçi saat kaçta, ne zaman Hatayspor - ...
Video su : Hatayspor Antalyaspor
© Articolo pubblicato secondo le condizioni dell' Autore.
Zazoom Social News - Permalink
Cerca Tag : Hatayspor Antalyaspor Hatayspor Antalyaspor venerdì dicembre 2023