Hatayspor-Antalyaspor venerdì 01 dicembre 2023 ore 18 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Autore : infobetting
Hatayspor-Antalyaspor (venerdì 01 dicembre 2023 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici (Di giovedì 30 novembre 2023) Quattro sconfitte nelle ultime 5 gare hanno ricacciato l’Hatayspor di Volkan Demirel a metà classifica; la squadra ha pagato lo sforzo iniziale e la gara persa contro il Fenerbahce ha lasciato più strascichi del previsto viste le scialbe prove contro Istanbulspor e Samsunspor. Nell’anticipo della quattordicesima giornata di Superlig turca i Güneyin Y?ld?z? ricevono in casa l’Antalyaspor di Sahin, una delle squadre più in InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici
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Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasinda yarin Atakas Hatayspor ile karsilasacak. Mersin Stadyumu'nda saat 20.00'de baslayacak mücadeleyi hakem Yigit Arslan yönetecek. Antalyaspor ...

Antalyaspor deplasmanda Hatayspor ile karsilasacak

Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Antalyaspor, deplasmanda Mersin Stadyumu'nda Hatayspor ile karsi karsiya gelecek.
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