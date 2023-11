“Happy birthday Gaetano” | al Balzer Globe la forza della musica

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 30 novembre 2023) Bergamo. Èquando impari il silenzio dell’ascolto. Quando decidi di farle scegliere la colonna sonoratua serata e, senza opporre resistenza – perché è giusta, semplicemente bella -, muovi il piede sotto il tavolo e ti lasci trasportare in un dialogo tra generi, tempi e volti. Èquella che risuona forte alper “” e passa dal sassofono di Massimiliano Milesi in un’improvvisazione che è un viaggio nelle possibilità, scorre nelle mani veloci di Jodi Pedrali e nell’istinto di Davide Rossi, attraversa la creatività del progetto solista “Superbuut” di Nicola Buttafuoco dei Pinguini Tattici Nucleari e atterra nell’esplosività delle Kanie Sciolte e del loro dj set ispirato da tutte quelle volte in cui il ...