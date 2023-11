Hamas rivendica l’attacco a Gerusalemme e chiama una “escalation della resistenza”

(Di giovedì 30 novembre 2023)hato la responsabilità dell’attentato a, nel quale sono morte tre persone: il rabbino Elimelech Wasserman, 73 anni, Hanna Ifergan, 67 anni, e Liviya Dickman di 24 anni e incinta. In un messaggio riportato da al Jazeeraha dichiarato che “l’operazione” è una “risposta naturale ai crimini senza precedenti commessi dall’occupazione”, con riferimento aldi Israele nella Striscia di Gaza e, secondo l’emittente, al trattamento dei prigionieri palestinesi nelle carceri israeliane. Il ministroSicurezza nazionale e leader del partito di estrema destra, Itamar Ben Gvir, ha parlato di rotturatregua e criticato le scelte di Netanyahu. Al momento non si hanno notizie di una condivisione di questa posizione, mentre i ...

