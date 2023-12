(Di giovedì 30 novembre 2023) 30 nov 22:22: liberatiseiSeiisraeliani sono statiti dae sono sulla via per. Lo ha annunciato l'esercito. 30 nov 22:10è disponibile a ...

Hamas rilascia altri sei ostaggi e vuole prolungare la tregua | Usa, Blinken chiede a Israele zone sicure per i civili a Gaza

Ieriha infatti annunciato la morte dei due bambini e della donna in un bombardamento israeliano. Informazione che per ora non ha trovato conferme ufficiali. 30 nov 20:01 Usa: "Non è il momento ...

Israele, oggi Hamas rilascia 8 ostaggi tra donne e bambini Agenzia ANSA

Hamas rilascia altri 14 ostaggi. Tregua in bilico, tensioni per la morte del piccolo Kfir - Cnn: rilasciata il secondo ostaggio Usa RaiNews

Hamas pronta al rilascio di 8 ostaggi e tre corpi senza vita

Hamas pubblica un video del prigioniero israeliano Yarden Bibas che viene informato della morte di sua moglie e dei suoi tre figli di 4 anni e 10 mesi. È possibile che i cadaveri che dovrebbero essere ...

Hamas rilascia Mia Schem, apparve nel primo video di un ostaggio diffuso dal gruppo terroristico

Sono Mia Schem di 21 anni e Amit Sosna di 40 anni le due donne ostaggio rilasciate da Hamas giovedì pomeriggio, 30 novembre.