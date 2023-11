Guerra Israele-Hamas | ultime notizie Attentato di Hamas a Gerusalemme | 3 morti Prosegue la tregua a Gaza | liberati altri ostaggi

(Di giovedì 30 novembre 2023) In un comunicato citato dai media internazionali, il Ministero degli Affari esteri di Doha ha affermato che lasarà prolungata per la giornata di oggi “alle stesse condizioni precedenti - che sono il cessate il fuoco e l’ingresso di aiuti umanitari - nel quadro della mediazione condivisa dallo Stato del Qatar con la Repubblica araba d’Egitto e gli Stati Uniti d’America”.

Guerra Israele-Hamas - raggiunto accordo per settimo giorno di tregua | DIRETTA

Israele - Hamas in guerra - le notizie di oggi | Attacco con armi da fuoco a Gerusalemme : tre morti - uccisi due attentatori. Hamas rivendica l’attentato a Gerusalemme

Israele - Hamas in guerra - le notizie di oggi | Hamas rivendica l’attacco a Gerusalemme : ora «escalation della resistenza». Le vittime sono tre - tra loro una 24enne incinta

'Cessate il fuoco', cosa insegna la storia. Spesso lo stop temporaneo alle armi porta conseguenze nefaste

... gradite ugualmente dalle anime belle dei movimenti per la pace e dai signori della. In un certo senso, è anche il caso del cessate il fuoco trae Hamas , anche se tutti speriamo di no.

Israele-Hamas, settimo giorno di tregua. Attentato a Gerusalemme. LIVE Sky Tg24

Guerra in Medio Oriente, tre morti in un attentato alla fermata del bus: tra loro una 16enne e una 24enne inc… La Stampa

The Game Awards 2023: i membri di Future Class chiedono di parlare della guerra a Gaza

Si parla ovviamente dell'operazione militare condotta da Israele nei confronti di tale area in cui risiede una grossa parte della popolazione palestinese, attuata in risposta all'attacco terroristico ...

Israele-Hamas, tregua per pochi giorni: poi attacco a Gaza sud, lo scenario

Dopodiché, Israele è determinato a riprendere la guerra dal momento che il suo obiettivo primario - la distruzione di Hamas - non è stato ancora raggiunto. Ieri il capo dell'esercito israeliano, Herzi ...