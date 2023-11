Guerra e schiavi in Grecia e a Roma | Luciano Canfora parla del passato per illuminare il presente

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 novembre 2023) di Federico La Mattina, filologo e storico, ha recentemente pubblicato un breve libro sulla correlazione tratù nel mondo antico; è indicativo il sottotitolo del libro “il modo di produzione bellico” che riprende evidentemente una categoria marxiana: il legametù per l’autore si configura come un “modo di produzione” che caratterizzava a livello strutturale le società antiche.considera il “basamentostico” la struttura fondamentale di tali società e mette in luce la durevolezza del nessotù che non si limita peraltro al mondo antico. Il nessoè dunque al centro delle società ...