Guelfi e ghibellini e l' interesse nazionale

(Di giovedì 30 novembre 2023) C'è un meccanismo perverso che purtroppo caratterizza questo Paese. Non appartiene solo alla classe dirigente, ma anche ad un certo tipo di opinione pubblica incline a dividersi traanche quando non è il caso. La fotografia è nella reazione che c'è stata alla sconfitta della candidatura di Roma per l'Expo. Siamo arrivati ??terzi dopo i petrodollari di Riad (119 voti) e i tecnodollari della città coreana Busan (29 preferenze). Abbiamo raccolto appena 17 voti. Ebbene, invece, di occuparci delle ragioni di una sconfitta tutti hanno cominciato a rinfacciare alle nostre istituzioni (dal governo al comune di Roma) la cocente umiliazione. Invece, una riflessione seria dovrebbe partire dalla constatazione che il nostro Paese, ancora una volta, non riesce a fare sistema. Su certi obiettivi che hanno una valenza ...