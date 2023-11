Guardare l’abisso | il filmato del 7 ottobre e perché Israele non può fermarsi

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 30 novembre 2023) Mentre con un gruppo di colleghi assistevo ieri pomeriggio alla proiezione del video del massacro del 7in una sala dell’ambasciata dia Roma, Hamas metteva in scena un nuovo atto della sua disumana guerra psicologica. Guerra psicologica Da una parte, proponeva di allungare la tregua per ulteriori quattro giorni, rilasciando altri ostaggi, dall’altra annunciava che i due fratellini israeliani Ariel (4 anni) e Kfir Bibas (10 mesi), insieme alla madre Sherry Silverman Bibas, rapiti il 7e portati a Gaza, sarebbero rimasti “uccisi in un precedente bombardamento israeliano”. L’IDF ha subito fatto sapere che sta “controllando la fondatezza” dell’affermazione. Ovviamente è possibile che siano morti sotto i bombardamenti, o anche che siano stati uccisi da Hamas. Ma non è da scartare – ed è anzi l’ipotesi più ...