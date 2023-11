Grande Fratello | Perla Vatiero mette alle strette Mirko Brunetti | ecco cosa è successo nella Casa

Alcuni fan hanno chiesto a gran voce l'ingresso di un ragazzo per Perla Vatiero al Grande Fratello . La risposta L'articolo Al Grande Fratello sta ... (novella2000)

Al Grande Fratello sta per entrare un “bono” per Perla Vatiero

Grande Fratello - Mirko Brunetti e Perla Vatiero hanno un nuovo confronto e poi decidono di dormire insieme (Video)

Gli ultimi giorni sono stati ricchi di sorprese per gli inquilini della Casa del Grande Fratello e in particolare per Mirko Brunetti e Perla ... (isaechia)