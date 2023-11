Grande Fratello | Filippo Bisciglia e Greta Rossetti | chi sono i concorrenti che entreranno sabato

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 30 novembre 2023)sera nella casa delnon entrerà solo: Alfonso Signorini ha svelato che ci saranno nuovi ingressi. Ilsera debutterà per la prima volta in uno degli slot più importanti del palinsesto televisivo. Per l'occasione, Alfonso Signorini farà entrare nella casa più spiata d'Italia due nuovi, uno dei quali è, funzionale al triangolo con Mirko e, ereditato da Temptation Island. Prolungamento delfino a marzo 2024 Ilsi protrarrà fino a marzo 2024, a causa dello slittamento di Temptation Island Winter, ...