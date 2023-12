Grande Fratello | Anita Olivieri stanca delle incomprensioni con Beatrice Luzzi

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 30 novembre 2023) Nella Casa delil tempo scorre in fretta, e la nuova puntata in programma sabato 2 dicembre 2023, si avvicina. Giuseppe dopo aver avuto un battibecco con, ha avvertito il bisogno di confidarsi cone Rosy. La concorrente romana dopo aver appreso di essere stata tirata in ballo dall’attrice nel corso della discussione con Garibaldi è andata su tutte le furie. Facciamo insieme il punto della situazione.si confida con Rosy Dopo aver discusso con, Giuseppe ha avuto modo di confrontarsi con Rosy e. Non appenaha appreso di essere stata tirata in ballo nella discussione tra Garibaldi esenza un valido motivo è andata su tutte ...