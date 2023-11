Grande Fratello 2023 | il fidanzato di Angelica Baraldi rompe il silenzio dopo l’eliminazione

(Di giovedì 30 novembre 2023) Riccardo Romagnoli si è aperto ai microfoni di Comingsoon.it riguardo al percorso della sua fidanzatanella casa del. Ildella concorrente eliminata è tornato a parlare di Greta Rossetti, ora che si avvicina il suo ingresso nel reality, e si è espresso in merito al rapporto che si è instaurato tra la sua ragazza e Mirko Brunetti.: Riccardo commenta il percorso diRiccardo Romagnoli ha rivelato che avrebbe preferito che la sua fidanzata rimanesse più a lungo nella casa delper permettere ai telespettatori di conoscerla meglio: “I problemi familiari che ha sono più forti e ...

Grande Fratello, insieme a Greta Rossetti sabato entrerà anche un'altra vip: ecco di chi si tratta

Nel corso della ventitreesima puntata del, in onda sabato 2 dicembre prossimo, ci saranno due nuovi ingressi: oltre all' ex tentatrice Greta Rossetti arriverà anche una cantante e attrice italiana. A rivelarlo, Giuseppe ...

Grande Fratello, Mirko paragona Perla e Greta: "Solo con una è stato amore profondo" Libero Magazine

Grande Fratello, Perla e Mirko tornano insieme Beccati sotto le coperte, cosa è successo leggo.it

Filippo Bisciglia al Grande Fratello La risposta di Alfonso Signorini

A fare chiarezza proprio a un paio di giorni dalla puntata del Grande Fratello di sabato 2 dicembre è il conduttore Alfonso Signorini. "Filippo Bisciglia nuovo concorrente del Gf Fake" e "Sabato ...

Grande Fratello, insieme a Greta Rossetti sabato entrerà anche un'altra vip: ecco di chi si tratta

Nel corso della ventitreesima puntata del Grande Fratello, in onda sabato 2 dicembre prossimo, ci saranno due nuovi ingressi: oltre all'ex tentatrice Greta Rossetti arriverà anche una cantante e ...