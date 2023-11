Grande Fratello 2023 | Alfonso Signorini smonta Mirko Brunetti | cosa pensa su di lui

(Di giovedì 30 novembre 2023)ha risposto in maniera sincera sudiper quanto riguarda il suo percorso ale se lo vede innamorato di una delle sue due donne, ovvero Perla Vatiero e Greta Rossetti. E poi ha svelato il motivo dell’entrata dell’ex tentatrice eha intenzione di fare per mettere ancora più pepe sul triangolo nato a Temptation Island.dice la sua suha risposto sul suo profilo Instagram alle domande e curiosità dei tanti fan del ...

"Truman show", un reality lungo una vita

Quando il film uscì noi non sapevamo ancora cos'era un reality ('Il' sarebbe arrivato tre anni dopo). In America sì. E il regista Peter Weir (mai così bravo tranne che ne 'L'attimo ...

Grande Fratello, Mirko contro Vittorio: la battuta (orrenda) scatena la bufera sul web Libero Magazine

Grande Fratello, da fuori urlano "entra Greta": reazione di Mirko e Perla Biccy

Grande fratello 2023, Beatrice minaccia Giuseppe: “Ti tirerei un coltello”

L’attrice, infatti, è da sempre al centro delle trame del Grande Fratello 2023 sia per la sua relazione complicata con Giuseppe Garibaldi, che per le diverse discussioni avute con gli altri inquilini ...

Rosanna Fratello è una nuova concorrente di Grande Fratello. Entrerà sabato insieme a Greta Rossetti

Per la prima sfida del sabato sera contro Ballando con le Stelle, il Grande Fratello non punta soltanto sull’ingresso di Greta Rossetti, ormai ex fidanzata del concorrente Mirko Brunetti, che in casa ...