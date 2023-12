Google | problemi con Gmail | la posta arriva in ritardo

(Di giovedì 30 novembre 2023) (Adnkronos) –, il noto servizio dielettronica di, sta affrontando alcunitecnici che potrebbero causare ritardi nell'invio delle email. Secondo quanto riportato dal Dashboard diWorkspace, la società ha iniziato a riscontrare anomalie alle 12:31 (ora della costa orientale degli Stati Uniti). Nonostante gli sforzi diper risolvere il problema, alle 14:13 non era ancora stata fornita una stima precisa per la soluzione definitiva. La situazione sta impattando diversi utenti. Durante i test, si è osservato che le email inviate dagli account personali a quelli lavorativi subivano ritardi significativi. Un report di 9to5ha evidenziato un'esperienza contraria, con le email personali funzionanti normalmente, mentre quelle ...

La questione si sta protraendo da diverse ore al momento in cui scriviamo, con il più recente aggiornamento da parte del team dirisalente alle ore 20:13 italiane del 30 novembre 2023. In ...

(Adnkronos) - Gmail, il noto servizio di posta elettronica di Google, sta affrontando alcuni problemi tecnici che potrebbero causare ritardi nell'invio delle email. Secondo quanto riportato dal ...

