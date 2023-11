Golf | Cam Davis in testa dopo il primo round dell’Australian Open Pietro Bovari nelle retrovie

(Di giovedì 30 novembre 2023) La campagna australiana della nuova stagione del DP World Tour continua con l’appuntamento più atteso. Spazio infatti all’Australian(montepremi 1,7 milioni di dollari australiani), evento nato nel lontanissimo 1904 ed organizzato in collaborazione tra tour europeo, PGA Tour of Australasia e OneAsia Tour. Al termine della prima tornata troviamo al comando Cam. L’australiano guida la leaderboard con lo score di -9 (63 colpi) grazie ad un perfettobogey free impreziosito dall’eagle alla buca 14.vanta una lunghezza di margine sull’americano Patrick Rodgers e due sull’australiano Hayden Hopewell e sullo scozzese Connor Syme. Quinta posizione con il punteggio di -6 per un gruppetto composto dal francese Alexander Levy, dallo scozzese Gran Forrest, e dagli statunitensi Nicolo Galletti e Sean ...

Teenage amateur golfer Rachel Lee tied for the lead in the Australian Open women’s field

Teenage amateur Rachel Lee has finished the first round of the Australian Open in a tie for the lead with American Jenny Shin.

Australian Open: Teenage Kiwi amateur Zack Swanwick stuns pros in opening round

The 17-year-old is tied with last weekend’s Australian PGA Championship winner Min Woo Lee, just four shots behind the outright leader.