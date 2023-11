Gnocchi alla romana | il segreto della ‘sora Lella’ per evitare i grumi

Leggi su funweek

(Di giovedì 30 novembre 2023) Avete mai sentito parlare di? Si tratta di un piatto tipicocucinache si differenziano dal classico gnocco che gli italiani sono soliti mangiare il giovedì. Essi rimandano ad un’iconacittà eterna, da tutti conosciuta come “Sora Lella” che avrebbe rilevato in passato un trucco per renderli gustosi e appetitosi, evitando icon il truccoSora Lella: di cosa si tratta? Innanzitutto, bisogna seguireperfezione la ricetta ed avere a portata di mano tutti gli ingredienti per rendere il piatto unico. Ecco cosa serve: 250g semolino 1L latte 120g burro 130g parmigiano grattugiato 40g ...