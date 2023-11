Gli italiani e la confusione sulla sostenibilità | non è solo green

Leggi su agi

(Di giovedì 30 novembre 2023) AGI - Per il 97% deglilaambientale. E se “l'effetto Meloni”, la presenza cioè di una leader donna, fa crescere di un 5% rispetto all'anno scorso la valutazione deglisociale delle istituzioni, il 50% di chi lavora ha difficoltà a impegnarsi concretamenteparità di genere e il 36% delle donne giudica le organizzazioni indifferenti al gender gap, soprattutto per quel che riguarda retribuzioni e carriera. Questo quanto emerge dall'indagine annuale dell'ESG Culture LAB di Eikon Italia, che ha coinvolto un campione nazionale rappresentativo di 1600 persone, tra i 18 e i 65 anni, e che ha rilevato la conoscenza e la percezione dellae il coinvolgimento in 7 su 17 Obiettivi SDGs ...