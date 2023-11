Gli espisodi di animazione sono in onda su Rai Yoyo | affrontano i temi finanziari | dal risparmio all' importanza del lavoro | attraverso le vicende di due fratellini e del loro cane Ma c' è anche il folletto Adam | ispirato niente meno che a Adam Smith Il modo più divertente per sensibilizzare gli adulti di domani sul valore delle risorse proprie | e del pianeta

Leggi su iodonna

(Di giovedì 30 novembre 2023) Si posaffrontareche“da grandi” per antonomasia, come l’economia e la finanza, con un approccio “da piccoli”? È la sfida della serie Pipo, Pepa & Pop di Rai, realizzata dalle sorelle Fiorella e Maria Elena Congedo insieme a RAI KIDS, con la consulenza scientifica di FLIC, la fzione per l’educazione e l’inclusione economico-a del Financial Times, con il contributo di Apulia Film Fund. La lettura ...