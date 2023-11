GLI ANZIANI SONO MENO TRUFFATI ONLINE DEI GIOVANI ED I BAMBINI NON RIESCONO PIU’ A DISTINGUERE IL FALSO DAL VERO

Leggi su analisideirischinformatici

(Di giovedì 30 novembre 2023) GLIDEIED INONPIU' AILDALEmerge un dato davincredibile che sovverte la logica di pensiero degli ultimi anni : glinonla categoria più a rischio nelle truffe. Potremmo quindi avanzare l’ipotesi che glihanno più saggezza e si fidano didi procedere in situazioni che avvertono come di pericolo. Nuovi dati suggeriscono che il quadro è più complicato: il gruppo di vittime in più rapida crescita è, infatti, quello degli adolescenti esperti di tecnologia. Questo è quanto ci ...