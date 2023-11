(Di giovedì 30 novembre 2023) (Adnkronos) – "Troppo importante per chi vi parla è contribuire a rinsaldare il rapporto didella collettività nei confronti della, uno dei pilastri dello stato di diritto. È questa una delle direttrici essenziali del disegno riformatore portato avanti dal governo". Così il ministro dellaCarlo, intervenendo al plenum straordinario del Consiglio

Aversa. Il ministro della Giustizia Carlo Nord io ha inaugura to tre nuove aule al tribunale di Napoli Nord , che ha sede ad Aversa e ha competenza su ... (casertanotizie)

"Rinnoviamo la necessità di un'informativa urgente su due delicatissimi temi della giustizia. Il ministro Crosetto ha adombrato, in una grave ... (247.libero)

Il Governo Meloni intende Riforma re in profondità l’ordinamento giudiziario nazionale e il ministro della Giustizia , Carlo Nordio , annuncia ... (velvetmag)

ROMA (ITALPRESS) – “Il Piano di ripresa e resilienza ci darà un contributo rilevante per migliorare la qualità e l'efficenza del sistema ... (liberoquotidiano)

ROMA (ITALPRESS) – “Il Piano di ripresa e resilienza ci darà un contributo rilevante per migliorare la qualità e l'efficenza del sistema ... (iltempo)

Giustizia, Nordio: "Fiducia in magistratura pilastro. Pm mai sotto esecutivo"

Leggi anche, Crosetto: "In missione all'estero, al rientro pronto ad andare in Parlamento": "Test psicoattitudinale Non è uno scandalo"

Giustizia, Nordio “Pnrr fondamentale, aumentati gli investimenti” Il Tempo

Giustizia, Nordio: "Fiducia in magistratura pilastro. Pm mai sotto esecutivo"

"La libertà e l'indipendenza della magistratura sono una grande conquista costituzionale che sarà ribadita nelle riforme ma l'indipendenza è dentro di noi, è la nostra legge morale ed etica", ha detto ...

Giustizia, Nordio: “Centrale la collaborazione tra ministro e il Csm”

Il ministro della Giustizia è intervenuto al plenum straordinario al palazzo dei Marescialli davanti anche al capo dello Stato Sergio Mattarella. Libertà e indipendenza dei magistrati, ha detto Nordio ...