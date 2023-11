Giulia Cecchettin | spuntano gli ultimi messaggi con Turetta | il dettaglio da brividi

Leggi su tvzap

(Di giovedì 30 novembre 2023) Mentre Filipposi trova in carcere accusato dell’omicidio di, i legali stanno raccogliendoe audio deglimesi della vittima. L’obiettivo è quello di capire che tipo di rapporto c’era tra i due ex fidanzati. L‘ipotesi è chefosse stata vittima di stalking da parte dell’ex fidanzato, che non avrebbe accettato la fine della loro relazione, avvenuta ad agosto. Glitra i due fanno venire i. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Filippo, la decisione dei genitori spiazza l’Italia intera Leggi anche: La vip assassinata insieme alla figlia 15enne: “I corpi erano legati e avvolti nelle lenzuola”...