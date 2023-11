Giulia Cecchettin | la scoperta di Chi l’ha visto sulle ricerche | cosa è emerso

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 30 novembre 2023) Nel mondo delle indagini e della cronaca nera, ogni dettaglio può fare la differenza tra la vita e la morte. La drammatica fine di, secondo la narrazione di “Chi”, solleva domande scomode sulla possibilità di salvare una giovane vita che si è conclusa in modo tragico. Federica Sciarelli, insieme al suo team di giornalisti, ha cercato di capire se la tragedia avrebbe potuto essere evitata.Leggi anche: Filippo, “Vuole passare per pazzo?” Sabato sera ricevettero 3 chiamate ma partì una sola volante Il punto di partenza è una telefonata da parte di un cittadino premuroso alle 23:18, segnalando un’aggressione e un rapimento. La domanda che affiora è inevitabile: “Quando è stata messa in relazione questa telefonata con la scomparsa dei due giovani?”. La risposta a questa domanda avrebbe ...