Giulia Cecchettin | Crepet | “C’è una violenza anche nei silenzi e nell’indifferenza Si uccidono le persone anche senza eliminarle fisicamente”

Su Rai1 in prima serata tiene banco Bruno Vespa con uno speciale di Porta a Porta dedicato alle vittime di mafia. A seguire I cento passi, l’opera ... (dilei)

Le parole di Filippo Turetta a Giulia Cecchettin : «Devi stare con me - non con le tue amiche»

Mentre Filippo Turetta si trova in carcere accusato dell’omicidio di Giulia Cecchettin , i legali stanno raccogliendo messaggi e audio degli ultimi ... (tvzap)

L’omicidio di Giulia Cecchettin : “Devi stare con me - non con le amiche”. Lo stalking di Filippo - il dossier ai pm

La famiglia della vittima raccoglie audio, chat e testimonianze per dimostrare come lei vivesse in uno stato perenne di ansia (repubblica)