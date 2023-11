Giugliano | sabato open day all’Istituto San Raffaele

Leggi su teleclubitalia

(Di giovedì 30 novembre 2023) L’istituto San, situato ain via San Tommaso 7, via aspetta2 dicembre dalle ore 10 alle ore 18 per l’Day. Vieni a trovarci per conoscere il nostro istituto, la nostra offerta formativa e le tante promozioni riservate a chi si iscrive. L’istituto San L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.