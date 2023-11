Girelle natalizie salate | l’aperitivo super veloce che salva le feste!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 30 novembre 2023) Facilissime eveloci, lesono pronte in un baleno per allietare i nostri aperitivi delle feste. Anche quando non siamo preparate ad accogliere ospiti a sorpresa, con questa ricetta potremo sfornare in men che non si dica un manicaretto casalingo gustoso ed invitante. Sono perfette anche per la cena della Vigilia o il pranzo di Natale, per San Silvestro o per Capodanno, ma anche negli altri 365 giorni non deludono mai. Allietano banchetti di compleanno o di ricorrenze familiari, ma soprattutto fanno gola ai bimbi e andranno a ruba! Realizzarli è semplicissimo e non è prevista alcuna manualità in particolare. Possiamo partire da un rotolo di sfoglia pronto per fare prima o prepararla da noi. Farciamola come preferiamo....